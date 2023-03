Published: 28 Mar 2023 11 AM Updated: 28 Mar 2023 11 AM

புதுக்கோட்டை: சவுதி அரேபியாவில் கணவர் தற்கொலை!? - மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக மனைவி புகார்!

`வெளிநாட்டில் இறந்துபோன சண்முகராஜ் உடலை மீட்டுத் தர வேண்டும், அவரின் சாவில் மர்மம் இருக்கிறது. அதற்குரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்’ என்கின்றனர் குடும்பத்தினர்.

