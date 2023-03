Published: 31 Mar 2023 11 AM Updated: 31 Mar 2023 11 AM

கரூர்: திருமணம் நடைபெற்ற மூன்றாவது நாளே மணப்பெண் தற்கொலை! - காரணம் குறித்து போலீஸார் விசாரணை

திருமணம் நடைபெற்ற மூன்றாவது நாளே புதுப்பெண் தன் தந்தை வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கும் சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ரம்யா, ஜெகதீஷ் தம்பதி