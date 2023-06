Published: Just Now Updated: Just Now

கணவர் இறந்த துக்கம்: மூன்று குழந்தைகளுடன் தற்கொலை செய்துக்கொண்ட பெண் - போலீஸ் விசாரணை!

கணவர் இறந்த துக்கம் தாங்க முடியாமல் மூன்று குழந்தைகளுடன் பெண் ஒருவர் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார். இது குறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

News தற்கொலை செய்துக்கொண்ட பெண்