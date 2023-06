Published: Just Now Updated: Just Now

தாம்பரம்: தூக்கில் தொங்கிய இளம்பெண்... விசாரணை வளையத்தில் ஆண் நண்பர்கள் - என்ன நடந்தது?

சென்னை தாம்பரம் அருகே உள்ள ஊரப்பாக்கம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் இளம்பெண்ணின் சடலம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறது.

News தூக்கு ( சித்திரிப்புப் படம் )