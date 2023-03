Published: 12 Mar 2023 9 AM Updated: 12 Mar 2023 9 AM

ஈரோடு: இளைஞர்மீது ஆசிட் வீசிய இளம்பெண்; திருமணம் மீறிய உறவு தகராறில் வெறிச்செயல்!

ஈரோட்டில் இளைஞர்மீது ஆசிட் வீசிய இளம்பெண் குறித்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

