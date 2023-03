Published: 04 Mar 2023 11 AM Updated: 04 Mar 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

இந்தோனேசியா: எரிபொருள் கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து - 16 பேர் பலி; 50-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்

இந்தோனேசியா எரிபொருள் சேமிப்பு கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 16 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.