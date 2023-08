Published: 01 Aug 2023 10 AM Updated: 01 Aug 2023 10 AM

மும்பை: பாலத்துக்கு தூண்களை பொருத்தியபோது கிரேன் சாய்ந்து விபத்து - 17 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சோகம்

மகாராஷ்டிராவில் புதிய மேம்பாலத்திற்கு தூண்களை தூக்கி நிறுத்தும் போது இயந்திரம் சாய்ந்ததில் 17 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்.