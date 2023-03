Published: Just Now Updated: Just Now

நடுவானில் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்ட ராணுவப் பயிற்சி விமானங்கள் - விமானிகள் இருவர் பலி!

இத்தாலியில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த இரண்டு ராணுவ விமானங்கள் நடுவானில் ஒன்றோடொன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், விமானிகள் இரண்டு பேர் பலியானார்கள்.