பயணிகள் ரயில் தடம்புரண்டதில் 22 பேர் பலி; 80-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் - பாகிஸ்தானில் சோகம்!

பாகிஸ்தானில் பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்டதில் 22 பேர் பலியாகியிருப்பதாக அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.