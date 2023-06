Published: Just Now Updated: Just Now

கோவை: ராட்சத விளம்பர பேனர் அமைக்கும்போது விபத்து - 3 தொழிலாளர்கள் பலி!

கோவை மாவட்டத்தில் ராட்சத விளம்பர பேனர் அமைக்கும்போது, பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ததால் சாரம் சரிந்து விபத்துக்குள்ளானதில், 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்.