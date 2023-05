Published: 19 May 2023 7 PM Updated: 19 May 2023 7 PM

விழுந்து நொறுங்கிய விமானம்; 17 நாள்கள் காட்டில் தவித்த குழந்தைகள் - பதைபதைக்க வைக்கும் சம்பவம்!

பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்த 4 குழந்தைகள், அவர்கள் பயணம் செய்த விமானம் காட்டில் விழுந்து நொறுங்கிய 2 வாரங்களுக்குப் பிறகு, உயிருடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளனர்.