Published: 06 Mar 2023 7 AM Updated: 06 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

திண்டிவனம்: ஆட்டோ மீது லாரி மோதி விபத்து; 4 பேர் பலி - கோயிலுக்குச் சென்று திரும்பியபோது சோகம்

சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு, ஆட்டோவில் வீடு திரும்பிய ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் வாகன விபத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.