Published: Just Now Updated: Just Now

கென்யா: கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரியால் நேர்ந்த பயங்கர சாலை விபத்து... 48 பேர் பலி, 30 பேர் படுகாயம்!

கென்யாவில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி சாலையோரம் நின்றுகொண்டிருந்த வாகனங்கள், பொதுமக்கள் மீது மோதியதில் 48 பேர் பலி.