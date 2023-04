Published: 18 Apr 2023 11 AM Updated: 18 Apr 2023 11 AM

புனே: மழைக்கு ஒதுங்கியவர்கள் மீது விழுந்த இரும்பு விளம்பர போர்டு - 5 பேர் உயிரிழந்த சோகம்

புனேயில் ராட்சத இரும்பு விளம்பர போர்டு விழுந்து 4 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.