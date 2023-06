Published: 08 Jun 2023 9 AM Updated: 08 Jun 2023 9 AM

கனமழைக்கு ஒதுங்கிய தொழிலாளர்கள் மீது சரக்கு ரயில் மோதி 6 பேர் பலி - ஒடிசாவில் மீண்டும் சோகம்!

ஒடிசாவில் நேற்று மீண்டும் ஒரு சோக சம்பவமாக, கனமழைக்கு ஒதுங்கிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மீது சரக்கு ரயில் மோதி 6 பேர் பலியாகியிருக்கின்றனர்.

Crime சரக்கு ரயில் மோதி 6 பேர் பலி - ஒடிசா