Published: 10 Apr 2023 11 AM Updated: 10 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

மகாராஷ்டிரா: கோயிலில் ராட்சத மரம் விழுந்து 7 பேர் பலி; பலர் படுகாயம் - என்ன நடந்தது?

மகாராஷ்டிராவில் கோயில் ஒன்றில் இருந்த ராட்சத மரம் ஒடிந்து விழுந்து 7 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 30 பேர் காயமடைந்தனர்.