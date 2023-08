Published: Just Now Updated: Just Now

கர்நாடகா: செல்போன் சார்ஜர் வயரை வாயில் வைத்த 8 மாதக் குழந்தை... மின்சாரம் தாக்கி பலியான சோகம்!

செல்போன் சார்ஜர் வயரை வாயில் வைத்த 8 மாத பெண் குழந்தை மின்சாரம் தாக்கி பலியான சம்பவம் கர்நாடகா மாநிலத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Crime செல்போன் சார்ஜர் பின் ( pixabay )