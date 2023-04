Published: Just Now Updated: Just Now

கேரளா: செல்போன் வெடித்து 8 வயது சிறுமி மரணம்; வீடியோ பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது நேர்ந்த விபரீதம்!

குழந்தைகள் செல்போனில் கேம் விளையாடுவது, வீடியோ பார்ப்பது போன்றவை சகஜமாகிவிட்ட நிலையில், செல்போன் வெடித்து குழந்தை இறந்திருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

