பழைய மணல் குவாரியில் தேங்கிய தண்ணீர் - நண்பர்களுடன் குளித்த சிறுவன் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு!

சீர்காழி அருகே பழைய மணல் குவாரியில் தேங்கிய தண்ணீரில் நண்பர்களுடன் குளித்த சிறுவன் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு, பூம்புகார் போலீஸார் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை.