திருப்பூர்: டீ கடைக்குள் புகுந்த லாரி... ஓட்டுநர் உட்பட மூன்று பேர் பலியான சோகம்!

தாராபுரம் அருகே சிமென்ட் கலவை ஏற்றி வந்த லாரி, கட்டுப்பாட்டை இழந்து டீ கடைக்குள் புகுந்ததில் ஓட்டுநர் உட்பட மூன்று பேர் பலியாகினர்.