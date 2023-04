Published: 13 Apr 2023 11 AM Updated: 13 Apr 2023 11 AM

பஞ்சாப் துப்பாக்கிச்சூடு: 4 ராணுவ வீரர்கள் பலி; தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரரும் பலியான சோகம்!

பஞ்சாப் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்த நான்கு பேரில், ஒருவரான யோகேஷ்குமார் (24) தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது.