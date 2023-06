Published: Just Now Updated: Just Now

தூத்துக்குடி: தீப்பெட்டி ஆலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து; உடல் கருகி பலியான பெண்!

தூத்துக்குடியில் தீப்பெட்டி ஆலையில் தீக்குச்சி தயாரிக்கும் பிரிவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், ஒரு பெண் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். மற்றொரு பெண் தீக்காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.