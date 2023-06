Published: 12 Jun 2023 7 AM Updated: 12 Jun 2023 7 AM

உ.பி ஃபேஷன் ஷோவில் சோகம்... புதிய டிசைன் ஆடையுடன் நடந்து வந்த பெண் மாடல் மீது விழுந்த இரும்பு தூண்!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த ஃபேஷன் ஷோவில் மாடல் அழகி மீது இரும்பு தூண் விழுந்ததில், அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.