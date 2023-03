Published: 07 Mar 2023 7 AM Updated: 07 Mar 2023 7 AM

அருப்புக்கோட்டை: லாரிக்கு அடியில் சிக்கி, உடல்நசுங்கி மனைவி பலி - கணவன் கண்முன்னே அதிர்ச்சி சம்பவம்

அருப்புக்கோட்டை - விருதுநகர் சாலையில் நடந்த கோர விபத்தில் பெண் ஒருவர் உடல்நசுங்கி பலியானார். விபத்தில் காயம்பட்ட இருவர் படுகாயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.