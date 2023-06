Published: Just Now Updated: Just Now

புதுவை: பேருந்தில் மோதி நொறுங்கிய ஆட்டோ; தீவிர சிகிச்சையில் தனியார் பள்ளி மாணவிகள்!

தனியார் பள்ளி மாணவிகளை ஏற்றிச் சென்ற ஆட்டோ பேருந்தில் மோதியதால் ஏற்பட்ட விபத்து, புதுச்சேரி மக்களை பதற வைத்திருக்கிறது.