Published: 26 Jul 2023 7 AM Updated: 26 Jul 2023 7 AM

தஞ்சாவூர்: மணல் லாரி மோதி சிறுவன் பலி - ஆத்திரத்தில் லாரியை அடித்து உடைத்த மக்கள்

வீட்டுக்கு சற்று எதிரிலேயே மணல் லாரியில் சிறுவன் அடிப்பட்டு இறந்தது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இதில் ஆத்திரம் அடைந்த அப்பகுதியினர் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தியதுடன் லாரி கண்ணாடியை உடைத்தனர்.