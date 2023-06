Published: 03 Jun 2023 10 AM Updated: 03 Jun 2023 10 AM

`விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த காதலி; சாலையோரத்தில் வீசி சென்ற காதலன்’ - அரியலூரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

`தன்னுடைய கடைசி சந்திப்பு இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும், எதையாவது சொல்லி அபிநயாவை கழற்றி விட வேண்டும் என நினைத்த பார்த்திபன் அவருடன் டூவீலரில் நீண்ட நேரம் சுற்றியதில் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.’ - போலீஸார்