Published: 29 Apr 2023 7 AM Updated: 29 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

திருப்பூர்: கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி மோதி ஒருவர் உயிரிழப்பு; 10 பேர் காயம் - 15 வாகனங்கள் சேதம்

பிரேக் பிடிக்காத லாரியை சாலையோரமாக நிறுத்த முயன்றபோது அங்கு இருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள், 5-க்கும் மேற்பட்ட கார்கள் மீது லாரி மோதியது. இதில், கோயில் பூசாரி கண்ணன் லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

