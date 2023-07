Published: Just Now Updated: Just Now

`Culpable homicide’ என்றால் என்ன?! - ஒடிசா ரயில் விபத்து வழக்கில் 3 பேர் கைது!

``ஆய்வுக்கான உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாத சில அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தையும் இதில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்” - ரயில்வே பாதுகாப்புத் துறை