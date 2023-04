Published: 15 Apr 2023 11 AM Updated: 15 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

தேனி: இளைஞர்களிடையே வெடித்த மோதல்; காவல் நிலையம், ஆம்புலன்ஸ்மீது தாக்குதல் - போலீஸ் குவிப்பு!

பெரியகுளத்தில் ​அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் விழாவின்போது ஏற்பட்ட மோதலில் போலீஸ் வாகனம், 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களின் கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டன. வடகரை காவல் நிலையத்தின்மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.