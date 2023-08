Published: 06 Aug 2023 11 AM Updated: 06 Aug 2023 11 AM

முதலையின் வாயில் கால்பந்து வீரரின் தலை; ஆற்றில் குதித்தவருக்கு நேர்ந்த சோகம்... `அதிர்ச்சி' வீடியோ!

29 வயது நிரம்பிய கால்பந்தாட்ட வீரர் ஆல்பர்ட்டோ லோபஸ் ஒர்டிஸ், முதலை ஒன்றால் கொல்லப்பட்டு, கவ்விச் செல்லப்படும் வீடியோ இணையத்தில் பரவி, மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.