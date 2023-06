Published: 14 Jun 2023 10 AM Updated: 14 Jun 2023 10 AM

புது பைக்கை கங்கையில் நீராட்டிய சிறுவன்... திடீரென ஆற்றுக்குள் இழுத்துச்சென்ற முதலை - என்ன நடந்தது?

புதிய பைக்கை கங்கை ஆற்றில் நீராட கொண்டு வந்த சிறுவனை முதலை ஒன்று கடித்து தின்றது. இதனால் அந்த முதலையை தண்ணீரில் இருந்து வெளியில் இழுத்து அடித்துக் கொன்றனர்.