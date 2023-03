Published: 31 Mar 2023 8 AM Updated: 31 Mar 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ம.பி: ராம நவமி கொண்டாட்டத்தின்போது இடிந்து விழுந்த கிணற்றுச் சுவர்; பலி எண்ணிக்கை 35-ஆக அதிகரிப்பு!

இந்தூரில் கோயில் கிணற்றுச் சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில், உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 35-ஆக அதிகரித்திருக்கிறது.