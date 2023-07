Published: 01 Jul 2023 7 AM Updated: 01 Jul 2023 7 AM

மகாராஷ்டிரா: அதிகாலையில் ஓடும் பேருந்து கவிழ்ந்து தீ விபத்து - 25 பயணிகள் உடல் கருகி பலி!

மகாராஷ்டிராவில் இன்று அதிகாலையில் ஓடும் பேருந்தில் தீப்பிடித்ததால் 25 பயணிகள் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர்.