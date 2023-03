Published: 30 Mar 2023 8 AM Updated: 30 Mar 2023 8 AM

ஆவின் பால்வளத் தலைவர் கார் மோதி விவசாயி பலி; வீதிகளை மீறினாரா அதிமுக நிர்வாகி காந்தி?

செங்கிப்பட்டி அருகே செல்லும்போது சாலையில் சென்ற பூதலூர் பாலாயிவயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அண்ணாதுரை (64) என்ற விவசாயிமீது காந்தியின் கார் மோதியதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இதில் அண்ணாதுரை சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.