மாசி மகத்துக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பட்டாசு; வெடித்து சிதறிய ஆலை - பெண் பலி, 8 பேர் படுகாயம்

கடலூரில் பட்டாசு தயாரிக்கும் ஆலை வெடித்து சிதறியதில் ஒரு பெண் உயிரிழந்த நிலையில், 8 பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.