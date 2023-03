Published: 27 Mar 2023 7 AM Updated: 27 Mar 2023 7 AM

கேரளா: பறந்த சில நிமிடங்களில் விபத்தில் சிக்கிய ஹெலிகாப்டர் - காமாண்டன்ட் உட்பட மூன்று பேர் காயம்!

விமான நிலையத்தில் நின்ற தீயணைப்பு வாகனம் மூலம் ஹெலிகாப்டரில் தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கப்பட்டது. இதனால் தீ விபத்து தடுக்கப்பட்டது. ஹெலிகாப்டரிலிருந்த முன்று பேருக்கும் காயம் ஏற்பட்டதால், மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.