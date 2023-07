Published: Just Now Updated: Just Now

ஒடிஷா ரயில் விபத்து, காரணத்தை கண்டறிந்து சமர்ப்பிக்கட்ட அறிக்கை!

விபத்து தொடர்பாக கடந்த ஒரு மாதமாக நடந்து வந்த விசாரணையின் முடிவில் பலாசோர் விபத்துக்கு மனித தவறே காரணம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.