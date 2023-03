Published: 07 Mar 2023 7 AM Updated: 07 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

மின்கசிவு, வெடித்துச் சிதறிய சிலிண்டர்; அடுத்தடுத்து பற்றி எரிந்த 21 வீடுகள் - காஞ்சியில் சோகம்

காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு வீட்டில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக அடுத்தடுத்த 21 வீடுகள் பற்றி எரிந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.

Crime மின்கசிவு - 21 வீடுகள் எரிந்து நாசம்