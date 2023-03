Published: 17 Mar 2023 11 AM Updated: 17 Mar 2023 11 AM

அருணாச்சலப் பிரதேசம்: ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்து - தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் உட்பட 2 பேர் பலி

ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் லெப்டினன்ட் கர்னல் வி.வி.பி.ரெட்டி, துணை விமானி மேயர் ஜெயந்த் ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்துவிட்டனர்.