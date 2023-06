Published: 03 Jun 2023 9 AM Updated: 03 Jun 2023 9 AM

கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ்: திருச்சி அருகே தண்டவாளத்தில் இரு லாரி டயர்கள்; ரயிலை கவிழ்க்க சதியா?!

ஓட்டுநர்களை டயர்களை கவனித்தும், ரயிலின் வேகம் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாமல், தண்டவாளத்தில் கிடந்த 2 டயர்களின் மீதும் மோதி ஏறி இறங்கியிருக்கிறது.