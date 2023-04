Published: 02 Apr 2023 8 AM Updated: 02 Apr 2023 8 AM

திருச்சி: இளைஞரின் கழுத்தைப் பதம் பார்த்த தடைசெய்யப்பட்ட `மாஞ்சா' நூல்!

திருச்சி மாநகரில் மக்கள் அதிகமாகப் பயணிக்கும் பரபரப்பான சாலையில், மாஞ்சா நூல் சிக்கி இளைஞர் கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.