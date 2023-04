Published: 15 Apr 2023 10 AM Updated: 15 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

மகாராஷ்டிரா: பள்ளத்தில் தனியார் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து; 13 பேர் பலி, 25 பேர் காயம்!

புனேயிலிருந்து மும்பை திரும்பியபோது தனியார் பஸ் ஒன்று 50 அடி பள்ளத்தில் விழுந்ததில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர்.