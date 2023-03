Published: Just Now Updated: Just Now

​தேனி: வீரமரணமடைந்த மேஜர் ஜெயந்த்; 21 குண்டுகள் முழங்க ராணுவ மரியாதையுடன் ​உடல் ​தகனம்!

அருணாசலப் பிரதேசத்தில் ​வீரமரணமடைந்த மேஜர் ஜெயந்தின் உடல் 21 குண்டுகள் முழங்க ராணுவ மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது.