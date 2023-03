Published: Just Now Updated: Just Now

குழாய் நீரில் முகம் கழுவிய நபர் மரணம்: `மூளையை உண்ணும் அமீபா காரணமா?’ - மருத்துவர்கள் விளக்கம்!

அமெரிக்காவில் குழாய் நீரில் முகம் கழுவிய நபர், மூளையை உண்ணும் அமீபா தாக்குதலால் மரணமடைந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

Crime அமீபா ( BioSpace )