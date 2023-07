Published: 05 Jul 2023 9 AM Updated: 05 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ட்ராஃபிக்கில் நின்ற காரின் மீது உருண்டு விழுந்த பாறை... 2 பேர் பலி - பதறவைக்கும் வீடியோ!

நாகாலாந்தில் ட்ராஃபிக்கில் நின்றுக்கொண்டிருந்த கார்களின் மீது பாறை உருண்டு விழுந்ததில் இருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர்.