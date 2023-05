Published: 27 May 2023 3 PM Updated: 27 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

யூடியூபர் இர்ஃபான் சொகுசுக் கார் மோதியதில் மூதாட்டி பலி; காரை ஓட்டி வந்தவர் கைது - நடந்தது என்ன?!

பிரபல யூடியூபர் இர்ஃபானுக்கு சொந்தமான சொகுசு கார் மோதியதில் மூதாட்டி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.