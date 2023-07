Published: 18 Jul 2023 11 AM Updated: 18 Jul 2023 11 AM

பைலட்டுக்கு திடீர் உடல்நல பாதிப்பு; பயணி இயக்கியதால் விபத்துக்குள்ளான விமானம்; என்ன நடந்தது?

பயணத்தின் போது 79 வயதான விமானிக்கு ஏற்பட்ட அவசர மருத்துவ பிரச்னை காரணமாக விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை இழந்திருக்கிறார்.