Published: 08 May 2023 9 AM Updated: 08 May 2023 9 AM

புதுக்கோட்டை: கல்குவாரியில் மண் சரிந்து பொக்லைன் ஆப்ரேட்டர் பலி - கல்குவாரிகளில் தொடரும் சோகம்