குடும்பத்துடன் 150 கி.மீ., இருசக்கர வாகனத்தில் பயணம் - பெற்றோர் கண்முன்னே சிறுவன் பலியான சோகம்!

குடும்பத்துடன் 150 கி.மீ., இருசக்கர வாகனத்தில் பயணம் - பெற்றோர் கண்முன்னே சிறுவன் பலியான சோகம்!

சேலத்தில் இருந்து தாராபுரத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு சுமார் 150 கி.மீ. தூரம் இருசக்கர வாகனத்தில் 3 பேர் குடும்பத்துடன் வந்துள்ளனர். தாராபுரம் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் பெற்றோர் கண் முன் 7 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தான்.